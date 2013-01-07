版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 18:05 BJT

中港个股: 凯雷拟出售中国太保高至7.9亿美元H股股份--IFR

路透香港1月7日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导,美国私募股权公司凯雷集团 计划出售其所持中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司 余下H股股份,价值高至7.9亿美元.

报导并称,凯雷按每股30-30.3港元,悉数配售其所持中国太保2.03亿股H股股份.

配售价较中国太保H股周一收市价31港元,折让约2.3-3.2%.(完)

浏览中国太保其他新闻,请点选 (编译 雷美珍; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐