中港个股: 凯雷拟出售中国太保高至7.9亿美元H股股份--IFR

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透香港1月7日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导,美国私募股权公司凯雷集团 计划出售其所持中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司 余下H股股份,价值高至7.9亿美元.
报导并称,凯雷按每股30-30.3港元,悉数配售其所持中国太保2.03亿股H股股份.
配售价较中国太保H股周一收市价31港元,折让约2.3-3.2%.(完)
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整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。