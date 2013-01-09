《市场热谈》高层人事迷局无碍中国资本市场新规频出

* 金融高层人事仍陷迷局,3月份"两会"前料将明朗

* 无碍证监会岁末新规频出

* IPO公司专项核查报送时间截止3月底,新股发行进入真空期

* 资本市场改革的终极目标是市场化

作者 沈燕

路透北京1月9日 - 热衷于揣测证监会主席会不会换人的机构投资者们最近平静了许多,岁末中国证监会涉及资本市场制度性安排的政策新规不断,显示改革步伐并未受人事迷局的困扰.

有业内人士思量,这些政策的密集出台,是否暗示证监会主席的人选可能不变?但其实从中国央行行长,到财政部和银监会的新掌门人选,都还没到尘埃落定的时候.

继中国十八大确定党的新一届领导人后,国务院和各部委等政府高层的任命预计将在今年3月份人大和政协"两会"时宣布.业内传言纷纷扰扰,但最终人选仍是扑朔迷离.

不管人事格局最终谁喜谁忧,中国低迷的股市新年开门红,总算让几乎已死了心的投资者缓了口气.背后的原因之一,就是去年底证监会发布的关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知,预示着至少到今年3月底,都是IPO的真空期.

"规定要求IPO的公司必须上报自查报告,同时要补充2012年财务资料,这在中国股市低迷,市场对新股圈钱意见较大的情况下,等于是通过这种方式推迟新股发行."北京一大型券商投行部的老总分析称.

打开中国证监会的官方网站不难发现,从去年12月24日到今已发布七项行政许可事项,包括创业板发行监管,上市公司并购重组行政许可审核公示,基金公司,期货机构行政申请受理等等,旨从制度安排上健全规范扶持资本市场的机构投资者.种种迹象显示中国资本市场的改革步伐明显加快.

因2012年表现黯淡而被称为"熊冠全球"的中国股市,自去年12月初至今反弹了约15%.

中国央行行长,财长,发改委主任等金融高层因年龄等因素任期将满,在十八大新当选为中央委员的金融界人士中,市场猜测央行行长的候选人包括银监会主席尚福林,中行董事长肖钢,以及证监会主席郭树清.

而新财长的候选名单中包括现任国家税务总局局长肖捷以及中投董事长楼继伟.若无意外,新的人选估计会在今年3月召开的"两会"时明朗化.

**改革不止步**

中国新任总书记习近平上任后,提出"以更大的政治勇气和智慧推动下一步改革",提出改革工作作风等八条规定,也令外界对中国未来的政治和经济体制改革充满了期待.包括大部制,城镇化,财税体制,收入分配等都成为被热议的话题.

相较诸多仍在探索中的改革议题,中国资本市场终极市场化的改革方向似乎更明确.

一位曾担任过公募基金经理,在股市侵淫20多年的谢先生提到,股市的低迷让监管层面临很大压力,但中国资本市场发展完善不能仅靠短期性的政策,更需要有长效的制度性安排,需要市场的方方面面配合."不能说股市一跌就停发新股,这其实是很蠢的做法."

他指出,通过制度性安排,引入法律机制严惩上市公司圈钱做假并对相关参与者重罚,才能从机制上保证上市公司的质量,也才有助树立投资人的信心,"政策需要连续性,政策执行者也要有连续性,从这个角度看郭树清在中国资本市场的改革可能刚刚开始."

被外界戏称"三天出一个政策"的郭树清,在2011年10月底履新出任证监会主席一职,在仅一年多的任期内新政频出,推出诸如强制分红、内幕交易零容忍、IPO制度改革、创业板退市制度,鼓励券商创新等举措.尽管对其做法市场有弹有赞,但推进资本市场的市场化改革方向仍然受到肯定.

前述投行部的老总提到,就新股专项核查规定来看,补材料意味着新股发行时间将推迟,预计3月底以后可能会有大量新股发行,但通过专项核查并引入刑法处罚,促使IPO公司更真实,而大量新股的发行也促使IPO的价格更接近市场化.

"终极目标是在新股发行中引入核准制,而不是目前的审批制."该位人士指出,"目前所做的一切都是为这个目标铺路...想上市的公司自己先考量够不够资格,如果想上市可以,够条件就核准,但如果发现公司造假,就追究刑事责任,这样一来先从IPO的源头上把关."

这些资本市场的改革举措与新一届政府力主推进政治体制改革,简政放权的的主打思路有异曲同工之处.

证监会的一位人士私下也提到,郭树清在内部的讲话中屡次强调要放权给市场,证监会应该是一个服务型机构,而不应是一个把持权利的部门.

北京大学金融与产业发展研究中心秘书长黄嵩在其标题为"中国证监会究竟应该干什么"的博客中称,尽管"郭树清新政"频出,证券市场改革措施不断出台,但与此形成鲜明对比的是股票市场持续低迷,交易寡淡,IPO放缓,甚至被股民称为"僵尸市".

文章提到2012年中国企业境内IPO数量及融资规模较2011年大幅下滑,幅度分别达到45.2%以及63.4%,数量和金额双双创下近三年新低.

黄嵩认为,造成这种状况很大程度上与中国证监会长期存在的职能错位有关.中国证监会成立以来,一直就拥有大量的行政审批权力,过多地把精力放在管制上面,而监管却相对滞后.随着证券市场不断发展,大量的行政审批已不再适应市场要求,尽管中国证监会也已经意识到并加以改革,行政审批项目也在逐年减少,但是新股发行审核等核心的行政审批仍未改革.