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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 18:20 BJT

《汇市简讯》预计澳元/美元与美元/日圆波动率之差将走阔

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* 截至1月的外汇期权曲线的尾部,汇价波动率将继续下降

* 但美元/日圆或美元外其它主要货币兑日圆除外;日圆走弱的趋势将延续至2月

* 预计澳元/美元与美元/日圆波动率之差将走阔

* 澳元/美元波动率供给来自企业,买盘来自基金

* 预计欧元/澳元将较欧元/美元更为波动

(完)

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