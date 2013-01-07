《汇市简讯》预计澳元/美元与美元/日圆波动率之差将走阔

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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* 截至1月的外汇期权曲线的尾部,汇价波动率将继续下降
* 但美元/日圆或美元外其它主要货币兑日圆除外;日圆走弱的趋势将延续至2月
* 预计澳元/美元与美元/日圆波动率之差将走阔
* 澳元/美元波动率供给来自企业,买盘来自基金
* 预计欧元/澳元将较欧元/美元更为波动
(完)
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路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。