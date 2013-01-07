美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3039 1.3067 -0.21 -1.17 1.3194 美元/日圆 87.87 88.12 -0.28 +1.30 86.74 欧元/日圆 114.58 115.23 -0.56 +0.10 114.46 美元/瑞郎 0.9268 0.9242 +0.28 +1.23 0.9155 英镑/美元 1.6063 1.6071 -0.05 -1.16 1.6251 美元/加元 0.9864 0.9870 -0.06 -0.57 0.9921 澳元/美元 1.0495 1.0478 +0.16 +0.98 1.0393 新西兰元/美元 0.8354 0.8313 +0.49 +0.86 0.8283 澳元/日圆 92.230 92.390 -0.17 +2.33 90.130 新西兰元/日圆 73.410 73.340 +0.10 -47.87 140.820 英镑/日圆 141.14 141.63 -0.35 +0.23 140.82 澳元/新西兰元 1.2557 1.2593 -0.29 +0.14 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王冠中; 审校 张明钧)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。