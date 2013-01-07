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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 18:43 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3039     1.3067      -0.21      -1.17     1.3194
 美元/日圆                         87.87      88.12      -0.28      +1.30      86.74
 欧元/日圆                        114.58     115.23      -0.56      +0.10     114.46
 美元/瑞郎                        0.9268     0.9242      +0.28      +1.23     0.9155
 英镑/美元                        1.6063     1.6071      -0.05      -1.16     1.6251
 美元/加元                        0.9864     0.9870      -0.06      -0.57     0.9921
 澳元/美元                        1.0495     1.0478      +0.16      +0.98     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8354     0.8313      +0.49      +0.86     0.8283
 澳元/日圆                        92.230     92.390      -0.17      +2.33     90.130
 新西兰元/日圆                    73.410     73.340      +0.10     -47.87    140.820
 英镑/日圆                        141.14     141.63      -0.35      +0.23     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2557     1.2593      -0.29      +0.14     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
    
      
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 (编译 蔡美珍/王冠中; 审校 张明钧)
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