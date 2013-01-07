重温稿-中国个股：万科去年销售额增16%达1,412亿,12月同比劲增1.4倍

路透北京1月7日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司 周一公布,2012年实现销售金额1,412.3亿元人民币,同比增长16.2%;其中12月销售额140.7亿元,同比劲增141.8%.

万科 提供的新闻稿并称,其全年销售金额再度刷新行业纪录,并成为全球首个房地产业务年销售额超过200亿美元的公司.该公司12月实现销售面积116.8万平方米,同比增长94.9%,去年累计实现销售面积1,295.6万平方米,同比增20.5%.

尽管12月万科销售面积和金额同比大幅增长,但环比11月则略有下降,对此董事会秘书谭华杰在新闻稿中表示,"12月公司推盘较多,实际认购面积和金额比11月更高,但由于大量推盘集中在年底,有相当部分的已认购未签约资源,将体现在2013年的签约数据中.预计2013年1月的签约金额同比将有较为明显的上升."

公告并显示,去年12月万科新增加项目20个,分别位于杭州、上海、大连、青岛、成都等城市,对应万科权益的规划建筑面积约434万平米,须支付地价款合计约143亿元.2012年万科共新增加76个项目,合计权益规划建筑面积约1,446万平方米,仅略高于全年销售面积.

谭华杰表示,万科虽然拿地增加,但并没有放松投资标准,土地成本仍然控制在合理水平;同时,相对于公司开发规模,2012年万科的拿地量也属于正常补货."考虑到增长的需要,目前万科的项目资源仍然保持在满足未来两到三年开发需要的合理水平."

房地产服务企业--易居中国 旗下中国房产信息集团(CRIC)最新报告显示,万科、绿地集团和保利地产 三家中国房地产企业去年销售额超过一千亿元,千亿级企业由2011年的一家扩容至三家;而且龙头企业集中度进一步提升.

中国房地产市场去年年末现明显暖意.中国指数研究院数据显示,12月百城新建住宅均价同比结束连续八个月的下跌,环比则七连涨;同时城市间分化加剧,北京、上海等十大城市均价涨幅远超百城均值. (完)

参看公告详情,请点选(here) (发稿: 尹嫄婷; 审校: 张喜良)