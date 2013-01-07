欧洲已公布经济指标--2013/1/7

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.9 f -0.4 f 持平 f 德国 第三季 +0.2 @-f +0.3 @-f +0.4 u-f 法国 第三季 +0.1 f -0.1 r +0.2 p 意大利 第三季 -0.2 f -0.7 f -2.4 f 消费者物价指数(CPI) 英国 11月 +0.2 +0.5 +2.7 德国 12月 +0.9 p -0.1 f +2.1 p 法国(HICP) 11月 -0.2 +0.2 +1.6 意大利(HICP) 12月 +0.3 p -0.3 f +2.6 p 生产者物价指数(PPI) 英国 11月 -0.2 +0.2 r +2.2 德国 11月 -0.1 持平 +1.4 法国 11月 -0.5 +0.5 +1.9 意大利 11月 -0.1 -0.3 +2.0 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 11月 4.8 4.8 德国 12月 6.9 @ 6.9 @-r 法国 第二季 10.2 @ 10 @-r 意大利 10月 11.1 @ 10.8 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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