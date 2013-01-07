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债券 | 2013年 1月 8日 星期二 00:35 BJT

表格:美国财政部标售三个月国库券得标利率0.065%,投标倍数为4.80

路透华盛顿1月7日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.065 中值 0.060 低值 0.050 投资 0.066 价格 99.983569 高值得标比率 96.98% 投标倍数 4.80 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,116,900 总投标 153,460,070,900 竞争性投标得标 31,348,546,000 非竞争性投标得标 501,570,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/10 到期日 2013/04/11 CUSIP码 912795Z95 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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