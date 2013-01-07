表格:美国财政部标售三个月国库券得标利率0.065%,投标倍数为4.80

《中国2017年已发行企业债一览表》--4月12日

路透上海4月12日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 4.88% 上限5.30% AA 2.9 第3-7年末还20%本金 惠通投资公司 中证信用增进股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *蚌埠城市 25