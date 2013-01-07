美国热股: 美银将向房利美支付36亿美元和解抵押贷款诉讼,股价上扬

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透1月7日 - 美国银行 表示,该公司与房利美 达成 和解,根据和解协议,除向房利美支付36亿美元外,该行还将回购67.5亿美 元出售给房利美的住宅抵押贷款,以了结房利美提出的索赔诉讼. 另外,美国银行表示,该行也已经与Nationstar和Walter Investment 达成协议,出售其约3,060亿美元的住宅抵押贷款服务权. 在周一早盘交易中,美国银行涨0.56%,至12.17美元.(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。