美国热股: 美银将向房利美支付36亿美元和解抵押贷款诉讼,股价上扬

路透1月7日 - 美国银行 表示,该公司与房利美 达成 和解,根据和解协议,除向房利美支付36亿美元外,该行还将回购67.5亿美 元出售给房利美的住宅抵押贷款,以了结房利美提出的索赔诉讼. 另外,美国银行表示,该行也已经与Nationstar和Walter Investment 达成协议,出售其约3,060亿美元的住宅抵押贷款服务权. 在周一早盘交易中,美国银行涨0.56%,至12.17美元.(完)