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债券 | 2013年 1月 8日 星期二 00:35 BJT

表格: 美国财政部标售六个月国库券得标利率0.105%,投标倍数为5.21

路透华盛顿1月7日 - 美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.105 中值 0.100 低值 0.080 投资 0.107 价格 99.946917 高值得标比率 56.84% 投标倍数 5.21 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,628,000 总投标 145,939,210,000 竞争性投标得标 26,919,444,000 非竞争性投标得标 456,184,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2012/01/10 到期日 2013/07/11 CUSIP码 912796AS8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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