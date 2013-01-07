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市场报道 | 2013年 1月 8日 星期二 07:48 BJT

国际油市: 油价上升,布兰特较美国原油溢价降至至9月来最窄水平

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量 NYMEX合约

2月原油 93.19 0.10 0.1% 92.42 93.35 152,266 189,812

3月原油 93.63 0.12 0.1% 92.86 93.77 53,870 72,819

2月RBOB汽油 2.7774 0.0131 0.5% 2.7433 2.7895 37,760 41,474

3月RBOB汽油 2.7832 0.0150 0.5% 2.7495 2.7935 27,715 26,296

2月取暖油 3.0321 0.0144 0.5% 3.0086 3.0455 38,723 60,441

3月取暖油 3.0130 0.0139 0.5% 2.9912 3.0252 26,147 35,351 ICE合约

2月布兰特 111.40 0.09 0.1% 110.54 111.67 195,545 191,334

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 374,814 434,724 399,630 1,476,202 -5,431

汽油 98,820 90,039 114,915 284,201 858

取暖油 99,647 134,363 123,094 275,689 3,554(完)
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