国际油市: 油价上升,布兰特较美国原油溢价降至至9月来最窄水平

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量 NYMEX合约
2月原油 93.19 0.10 0.1% 92.42 93.35 152,266 189,812
3月原油 93.63 0.12 0.1% 92.86 93.77 53,870 72,819
2月RBOB汽油 2.7774 0.0131 0.5% 2.7433 2.7895 37,760 41,474
3月RBOB汽油 2.7832 0.0150 0.5% 2.7495 2.7935 27,715 26,296
2月取暖油 3.0321 0.0144 0.5% 3.0086 3.0455 38,723 60,441
3月取暖油 3.0130 0.0139 0.5% 2.9912 3.0252 26,147 35,351 ICE合约
2月布兰特 111.40 0.09 0.1% 110.54 111.67 195,545 191,334
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 374,814 434,724 399,630 1,476,202 -5,431
汽油 98,820 90,039 114,915 284,201 858
取暖油 99,647 134,363 123,094 275,689 3,554(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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