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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月7日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
    
 公司名         股票代码        收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                    
 中国                                                           
 新浪                              52.57      -0.19      -0.36    1368041
 搜狐                              47.82      -0.08      -0.17     359989
 网易                              43.02      -0.38      -0.88     644571
 百度                             102.29      -2.36      -2.25    3988480
 亚信科技                          10.68      -0.16      -1.48     128047
                                                                         
 台湾                                                           
 台湾积体电路                      17.70      -0.26      -1.45    1440443
 联电                               2.11      -0.04      -1.86     129831
 日月光                             4.40      -0.14      -3.08     116271
 硅品精密                           5.41      -0.01      -0.18     504048
 和信超媒体                         1.02      +0.01      +0.99      28365
 友达                               4.51      -0.21      -4.45     175846
 中华电信                          32.52      +0.02      +0.06      40383
 台湾国际航电                      42.08      -0.01      -0.02     558977
                                                                         
 香港                                                           
 中国移动                          57.68      -1.03      -1.75     173709
 中国联通                          16.54      +0.03      +0.18     238140
 中国电信                          55.46      -0.83      -1.47      20425
 中芯国际                           2.64      -0.08      -2.94      74807
 电讯盈科                           4.37      +0.00      +0.00      10126
 (完)
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