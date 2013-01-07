《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月7日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 52.57 -0.19 -0.36 1368041 搜狐 47.82 -0.08 -0.17 359989 网易 43.02 -0.38 -0.88 644571 百度 102.29 -2.36 -2.25 3988480 亚信科技 10.68 -0.16 -1.48 128047 台湾 台湾积体电路 17.70 -0.26 -1.45 1440443 联电 2.11 -0.04 -1.86 129831 日月光 4.40 -0.14 -3.08 116271 硅品精密 5.41 -0.01 -0.18 504048 和信超媒体 1.02 +0.01 +0.99 28365 友达 4.51 -0.21 -4.45 175846 中华电信 32.52 +0.02 +0.06 40383 台湾国际航电 42.08 -0.01 -0.02 558977 香港 中国移动 57.68 -1.03 -1.75 173709 中国联通 16.54 +0.03 +0.18 238140 中国电信 55.46 -0.83 -1.47 20425 中芯国际 2.64 -0.08 -2.94 74807 电讯盈科 4.37 +0.00 +0.00 10126 (完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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