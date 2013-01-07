日韩经济指标预测--1月8日-1月15日****

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透1月8日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月7日当周 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国失业率 12月 -- 3.0% 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口物价(较上年同期 12月 -- -5.5% ) 2100 韩国进口物价(较上年同期 12月 -- -7.6% ) 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,708 2350 日本投资外国债券(亿日圆 前周 -- 买超4,282 ) 2350 外资投资日本股票(亿日圆 前周 -- 买超7,649 ) 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 11月 -- +7.8% 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- -0.9 0500 日本领先指标(较前月) 11月 -- +0.9 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 12月 -- +1.0% 2350 日本未经季节调整经常账(较上年 11月 -- -29.4% 同期) 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 11月 -- 盈余3,769 1月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 40.0 -- 韩国央行基准利率 1月 -- 2.75% * 1月14日当周 1月14日(一) 暂无重要经济数据公布 1月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月 12月 -- 持平 ) 2350 日本CGPI(较上年同期) 12月 -- -0.9% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -- +2.6% 2350 日本机械订单(较上年同期) 11月 -- +1.2% (完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。