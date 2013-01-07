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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 06:28 BJT

****日韩经济指标预测--1月8日-1月15日****

路透1月8日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
                           
    * 1月7日当周

 1月8日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                 公布时段         预估值           前值
 2300      韩国失业率                        12月             --           3.0%
  
    
 1月9日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                 公布时段         预估值           前值
 2100      韩国出口物价(较上年同期           12月             --          -5.5%
           )                                                      
 2100      韩国进口物价(较上年同期           12月             --          -7.6%
           )                                                      
 2350      日本外汇储备(亿美元)              12月             --         12,708
 2350      日本投资外国债券(亿日圆           前周             --      买超4,282
           )                                                      
 2350      外资投资日本股票(亿日圆           前周             --      买超7,649
           )                                                      
 
    
 1月10日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                      公布时段   预估值            前值
 0300      韩国L货币供应额(较上年同期)            11月       --           +7.8%
 0500      日本同时指标(较前月)                   11月       --            -0.9
 0500      日本领先指标(较前月)                   11月       --            +0.9
 2350      日本银行放款余额(较上年同期)           12月       --           +1.0%
 2350      日本未经季节调整经常账(较上年          11月       --          -29.4%
           同期)                                                 
 2350      日本未经季节调整经常账(亿日圆)         11月       --       盈余3,769
 
    
 1月11日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                  公布时段         预估值           前值
 0500      日本服务业景气判断指数             12月             --           40.0
 --        韩国央行基准利率                    1月             --          2.75%
    
    
    * 1月14日当周

 1月14日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
    
 1月15日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值           前值
 2350      日本企业物价指数(CGPI)(较前月           12月             --           持平
           )                                                            
 2350      日本CGPI(较上年同期)                    12月             --          -0.9%
 2350      日本机械订单(较前月)                    11月             --          +2.6%
 2350      日本机械订单(较上年同期)                11月             --          +1.2%
 (完)
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