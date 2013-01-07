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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 06:30 BJT

****澳新经济指标预测--1月8日-1月15日****

路透1月8日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    * 1月7日当周  

 1月8日-14日
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     预估值       前值
 2100      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较        12月         --      +1.4%
           前月)                                                      
                                  (较上年同期)                   --       +7.3%
 
   
 1月8日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值       前值
 0030      澳洲商品服务贸易收支(亿澳元)             11月      逆差23  逆差20.88
                     进口                                         --        +3%
                     出口                                         --       持平
 2145      新西兰建筑许可                           11月          --      -1.5%
 
    
 1月9日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值       前值
 0030     澳洲零售销售                              11月       +0.4%       持平
 2145     新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度)          11月     逆差6.2   逆差7.18
                                (年度)                      逆差13.4   逆差13.7
               进口(亿新西兰元)                                   42       41.8
               出口(亿新西兰元)                                 35.6       34.6
 
    
 1月10日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段       预估值       前值
 0030     澳洲建筑许可                             11月        +5.0%      -7.6%
    
    *  1月14日当周 

        
 1月13日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
 2145      新西兰电子卡零售销售(较前月)            12月          --      +0.5%
                        (较上年同期)                             --      +6.2%
 
    
 1月13日-14日
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
 2330      澳洲TD-MI通胀指标                       12月          --      -0.1%
 
    
 1月14日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段      预估值       前值
 0030     澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)              12月          --      -4.6%
                网络招聘广告(较前月)                             --      -2.8%
                                                                     
 0030     澳洲房屋融资                             11月          --      +0.1%
             投资房屋融资                                        --      +5.5%
 2100     新西兰NZIER企业信心指数                第四季          --       8.0%
 2145     新西兰食品价格指数                     12月            --      -0.8%
 
    
 1月15日-16日
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
 2330      澳洲消费者信心指数                       1月          --      -4.1%
 (完)
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