全球外汇市场1月8日主要消息

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0001 - 英国12月BRC同店零售销售
0030 - 澳洲11月商品服务贸易收支
-- - 瑞典央行公布政策会议记录
0645 - 瑞士12月失业率
0700 - 德国11月贸易数据
0745 - 法国11月贸易收支
0900 - 意大利11月失业率
0900 - 挪威11月信贷指标及制造业生产数据
1000 - 欧元区11月零售销售及失业率
1000 - 欧元区12月企业景气指数,经济景气指数,工业景气指数及服务业景气指数
1000 - 欧元区12月消费者信心指数
1100 - 德国11月工业订单
1230 - 美国12月NFIB小型企业信心指数
1245 - 美国1月5日止当周ICSC/高盛连锁店销售
1355 - 美国1月5日止当周Redbook连锁店销售
1500 - 美国1月IBD/TIPP消费者信心指数
2000 - 美国11月消费者信贷
2000 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话
2145 - 新西兰11月建筑许可
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 龚芳)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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