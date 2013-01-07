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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 07:06 BJT

全球外汇市场1月8日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0001 - 英国12月BRC同店零售销售

0030 - 澳洲11月商品服务贸易收支

-- - 瑞典央行公布政策会议记录

0645 - 瑞士12月失业率

0700 - 德国11月贸易数据

0745 - 法国11月贸易收支

0900 - 意大利11月失业率

0900 - 挪威11月信贷指标及制造业生产数据

1000 - 欧元区11月零售销售及失业率

1000 - 欧元区12月企业景气指数,经济景气指数,工业景气指数及服务业景气指数

1000 - 欧元区12月消费者信心指数

1100 - 德国11月工业订单

1230 - 美国12月NFIB小型企业信心指数

1245 - 美国1月5日止当周ICSC/高盛连锁店销售

1355 - 美国1月5日止当周Redbook连锁店销售

1500 - 美国1月IBD/TIPP消费者信心指数

2000 - 美国11月消费者信贷

2000 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话

2145 - 新西兰11月建筑许可

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 龚芳)
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