金砖国家: 1月7日股汇市收盘纵览

中国股市:震荡收升升至逾六个半月高位,医药板块领涨.沪综指 .SSEC 收报2,285.364点,涨8.372点或0.37%,此前收盘高点为6月20日的2,292.8 8点.上周五该股指在新年首个交易日迎来"开门红",收创近六个半月新高.上海A股今日成交额为962亿元人民币,上交易日为1,141亿元.

香港股市:收盘近持平,盘中交投活跃.港股收于上周创下的19个月高点下方不远,中资地产股和资源板块的强势抵消了中国移动 等防御类股的疲弱.恒生指数 收盘近持平,报23,329.8点,距离上周四创下的19个月高点不远.恒生国企指数 收升0.3%至11,973.1点.这两个指数均接近2010年末以来最严重超买的水平