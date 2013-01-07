金砖国家: 1月7日股汇市收盘纵览

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透1月8日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月7日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 下跌0.2%,收报1,075.76点.
中国股市:震荡收升升至逾六个半月高位,医药板块领涨.沪综指 .SSEC 收报2,285.364点,涨8.372点或0.37%,此前收盘高点为6月20日的2,292.8 8点.上周五该股指在新年首个交易日迎来"开门红",收创近六个半月新高.上海A股今日成交额为962亿元人民币,上交易日为1,141亿元.
香港股市:收盘近持平,盘中交投活跃.港股收于上周创下的19个月高点下方不远,中资地产股和资源板块的强势抵消了中国移动 等防御类股的疲弱.恒生指数 收盘近持平,报23,329.8点,距离上周四创下的19个月高点不远.恒生国企指数 收升0.3%至11,973.1点.这两个指数均接近2010年末以来最严重超买的水平
中国汇市:人民币兑美元即期 周一收盘价位随中间价略升,交投依然清淡.交易员预计人民币受基本面支撑仍将面临一定升值压力,中间价走势则需继续关注国际市场上欧元及美元/日圆汇率情况.境内美元人民币一年期掉期 CNY1Y=CFXS 升水报1,241点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3537元.
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俄罗斯股汇市逢假期休市.
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路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。