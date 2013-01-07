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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 07:58 BJT

金砖国家: 1月7日股汇市收盘纵览

路透1月8日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月7日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 下跌0.2%,收报1,075.76点.

中国股市:震荡收升升至逾六个半月高位,医药板块领涨.沪综指 .SSEC 收报2,285.364点,涨8.372点或0.37%,此前收盘高点为6月20日的2,292.8 8点.上周五该股指在新年首个交易日迎来"开门红",收创近六个半月新高.上海A股今日成交额为962亿元人民币,上交易日为1,141亿元.

香港股市:收盘近持平,盘中交投活跃.港股收于上周创下的19个月高点下方不远,中资地产股和资源板块的强势抵消了中国移动 等防御类股的疲弱.恒生指数 收盘近持平,报23,329.8点,距离上周四创下的19个月高点不远.恒生国企指数 收升0.3%至11,973.1点.这两个指数均接近2010年末以来最严重超买的水平

中国汇市:人民币兑美元即期 周一收盘价位随中间价略升,交投依然清淡.交易员预计人民币受基本面支撑仍将面临一定升值压力,中间价走势则需继续关注国际市场上欧元及美元/日圆汇率情况.境内美元人民币一年期掉期 CNY1Y=CFXS 升水报1,241点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3537元.

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俄罗斯股汇市逢假期休市.

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