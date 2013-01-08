金砖国家: 1月7日股汇市收盘纵览

印度股市:收低,为今年第一次下挫.股市连续四天上涨且股指触及两年高位后,投资者对印度国家银行(SBI)等表现突出的个股获利了结.指标BSE指数 收低0.47%,或92.66点,至19,691.42点.NSE指数 跌0.46%,或27.75点,收报5,988.40点,收在关键的心理位6,000点下方.

印度汇市:印度卢比兑美元跌至逾一个月低位,连续第三个交易日下滑,受原油精炼厂的美元需求以及该国股市下挫拖累.卢比兑美元 收报55.23/24,上个交易日收报55.07/08.盘中曾跌至11月29日迄今低点55.32.

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巴西股市:下跌,能源生产商类股领跌,因市场担心该国能源配给.圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.94%,报61,932.54点,连跌两日.

巴西汇市:雷亚尔上扬,因美元回流巴西.雷亚尔兑美元 上涨0.3%,报2.0295.

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南非股市:小幅收低,Harmony Gold 等矿业类股将市场从稍早触及的纪录高位拖低,因投资者担心再度爆发劳工纠纷,损及该行业获利.综合指数 收低0.28%,收报40,162.56点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.38%,报35,641.67点.