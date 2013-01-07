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市场报道 | 2013年 1月 8日 星期二 07:43 BJT

加拿大股市: 受矿业板块拖累收低,聚焦美国财报季

路透多伦多1月7日 - 加拿大股市主要股指周一收低,因金价走软令矿业股承压,且投资者等待即将到来的美国第四季度财报季.

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 跟随美股跌势回落,投资者在财报季前针对近期涨势锁定获利.美国企业业绩料将仅比上季一般的表现略好一点.

"美国财报季可能会引发一些犹豫情绪,"Pension Partners首席投资策略师Michael Gayed说.

大盘原材料板块收低0.97%.该板块包括矿业类股.

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数收低41.26点,或0.33%,报12,499.55点.大盘10个主要板块中有八个下跌.(完)
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