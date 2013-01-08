美国与加拿大经济指标预测--1月8日-1月15日****

路透1月8日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 1月7日当周 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国NFIB小型企业信心指数 12月 -- 87.5 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周 1月5日当周 -- +0.6% ) 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同 1月5日当周 -- +2.9% 期) 1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 45.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加127.5 增加142 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月4日当周 -- 650.3 再融资指数 -- 3,528.3 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 19.50 19.61 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月5日当周 36.5 37.2 初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.0 续请失业金人数(万人) 12月29日当周 323.0 324.5 1330 加拿大建筑许可 11月 -7.6% +15.0% 新屋价格 +0.2% +0.2% 1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.3% +0.6% 趸售销售 +0.6% -1.2% 1月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差413 逆差422.4 1330 美国进口价格 12月 +0.1% -0.9% 出口价格 持平 -0.7% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差6.0 逆差1.7 出口(亿加元) -- 381.1 进口(亿加元) -- 382.8 1530 美国ECRI一周领先指标 1月4日当周 -- 126.4 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字225.0 赤字1,721.1 * 1月14日当周 1月14日(一) 暂无重要经济数据. 1月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月12日当周 -- -- 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.2% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% 持平 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% -0.8% (较上年同期) -- +1.5% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.1% +2.2% 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 0.00 负8.10 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期 1月12日当周 -- -- ) 1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4% (完)