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市场报道 | 2013年 1月 8日 星期二 08:08 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月8日-1月15日****

路透1月8日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
    
  * 1月7日当周

 1月8日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                     公布时段       预估值         前值
 1230     美国NFIB小型企业信心指数              12月           --         87.5
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周  1月5日当周           --        +0.6%
          )                                                        
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同  1月5日当周           --        +2.9%
          期)                                                      
 1500     美国IBD消费者信心指数                  1月           --         45.1
 2000     美国消费者信贷(亿美元)                11月    增加127.5      增加142
    
 1月9日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                     公布时段       预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                1月4日当周           --       650.3
             再融资指数                                        --     3,528.3
 1315     加拿大房屋开工年率(万户)              12月        19.50       19.61
 
 1月10日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)      1月5日当周        36.5       37.2
          初请失业金人数四周均值(万人)                          --       36.0
                                                                    
          续请失业金人数(万人)            12月29日当周       323.0      324.5
 1330     加拿大建筑许可                          11月       -7.6%     +15.0%
               新屋价格                                      +0.2%      +0.2%
 1500     美国趸售(批发)库存                      11月       +0.3%      +0.6%
                                                                    
           趸售销售                                          +0.6%      -1.2%
 
 
 1月11日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                     公布时段      预估值         前值
 1330      美国国际贸易收支(亿美元)              11月     逆差413    逆差422.4
 1330      美国进口价格                          12月       +0.1%        -0.9%
              出口价格                                       持平        -0.7%
 1330      加拿大贸易收支(亿加元)                11月     逆差6.0      逆差1.7
                出口(亿加元)                                   --        381.1
                进口(亿加元)                                   --        382.8
 1530      美国ECRI一周领先指标            1月4日当周          --        126.4
 1900      美国联邦预算(亿美元)                  12月   赤字225.0  赤字1,721.1
 
  * 1月14日当周
    
 1月14日(一)
 暂无重要经济数据.
 
 1月15日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值       前值
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)   1月12日当周         --         --
 1330      美国零售销售(较前月)                     12月      +0.2%      +0.3%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                      +0.2%       持平
 1330      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)          12月      -0.1%      -0.8%
                               (较上年同期)                      --      +1.5%
               核心PPI(较前月)                                +0.2%      +0.1%
                      (较上年同期)                            +2.1%      +2.2%
 1330      美国纽约联邦储备银行制造业指数            1月       0.00     负8.10
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期  1月12日当周         --         --
           )                                                         
 1500      美国企业库存(较前月)                     11月      +0.3%      +0.4%
 (完)
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