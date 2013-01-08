《中国报摘》--中国证券报1月8日

* 头版头条:

--记者获悉,有关部门正研究建立上海浦东自由贸易园区可行性方案,该园区可能将在年内启动.

* 其他:

--上海证券交易所发布实施"上市公司现金分红指引",上交所鼓励上市公司现金分红比例不低于30%.指引要求现金分红比例低于30%的上市公司履行更严格的信息披露义务.

--深圳证交所发布"创业板行业信息披露指引"第1号和第2号,分别对上市公司从事广播电影电视业务和药品、生物制品业务的信息披露进行规范与细化,以提高信息披露的有效性与透明度.

--工商银行 公告称,截至去年12月末,中央汇金公司共持有工行1,239.65亿股,持股比例达35.46%,与去年三季度末持股数据比较,汇金去年四季度共增持工行约2.07亿股.

--财政部、国家发改委、国家能源局将符合条件的项目列入第三批可再生能源电价附加资金补助目录,太阳能发电项目数量大幅增加,国电、华能、大唐等公司项目入围.

--商务部、发改委联合发布的《中国国际服务外包产业发展规划纲要(2011-2015)》提出,十二五期间,国际服务外包产业承接离岸外包业务执行额年均增幅保持40%左右,2015年将达850亿美元,占服务贸易出口额比重达28%,形成若干家数万人规模的大型综合服务供应商,在境内外上市的国际服务外包企业80家以上.

--卫生部部长陈竺表示,中国医改已进入深水区和攻坚期,下一步将推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制五个领域的综合改革.

--中房股份 称,公司第一大股东中国房地产开发集团公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司的全部股份1.1亿股,占公司总股本的18.96%,公司股票自2013年1月8日起停牌.