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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 07:59 BJT

《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月8日

路透香港1月8日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7509港元<HKD=
 >)
 
 美股道琼工业指数      周一收低50.92点或0.38%,报13,384.29点.因投资者预期企业获利较为疲弱
 . 
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       219.950   -2.20      18179            17.048      -0.54
 中国铝业                      12.400   -0.72      22756             3.844       0.38
 中国移动                      57.680   -1.75     173709            89.414       0.41
 中国人寿                      52.290   -0.32      61822            27.020      -0.66
 中石油                       142.920   -1.87      23007            11.078      -0.20
 中石化                       116.970   -1.28      13383             9.066      -0.37
 汇丰控股                      53.760    0.15     232950            83.338       0.35
 中电信                        55.460   -1.47      20425             4.299       0.44
 中国联通                      16.540    0.18     238140            12.820       0.94
 兖州煤业                      18.520    0.76     105020            14.355       0.81
 华能国际                      36.510   -1.08      26297             7.075      -1.05
 南方航空                      25.720    1.46       8201             3.987       0.18
 东方航空                      20.720    0.68       3053             1.606     -50.12
 中芯国际                       2.640   -2.94      74807             0.409      -3.71
 (完)

 (整理 李珊珊)
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