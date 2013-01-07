《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月8日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透香港1月8日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7509港元<HKD= >) 美股道琼工业指数 周一收低50.92点或0.38%,报13,384.29点.因投资者预期企业获利较为疲弱 . 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 219.950 -2.20 18179 17.048 -0.54 中国铝业 12.400 -0.72 22756 3.844 0.38 中国移动 57.680 -1.75 173709 89.414 0.41 中国人寿 52.290 -0.32 61822 27.020 -0.66 中石油 142.920 -1.87 23007 11.078 -0.20 中石化 116.970 -1.28 13383 9.066 -0.37 汇丰控股 53.760 0.15 232950 83.338 0.35 中电信 55.460 -1.47 20425 4.299 0.44 中国联通 16.540 0.18 238140 12.820 0.94 兖州煤业 18.520 0.76 105020 14.355 0.81 华能国际 36.510 -1.08 26297 7.075 -1.05 南方航空 25.720 1.46 8201 3.987 0.18 东方航空 20.720 0.68 3053 1.606 -50.12 中芯国际 2.640 -2.94 74807 0.409 -3.71 (完) (整理 李珊珊)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。