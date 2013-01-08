手机产业: 华为发布巨屏高清智能手机,挑战三星和苹果

路透纽约1月7日 - 中国华为技术有限公司 周一发布两款屏幕更大更清晰的智能手机,挑战三星电子 和苹果 等竞争对手.

正在国外扩大品牌影响力的华为在拉斯维加斯消费电子展(CES)前夕发布Ascend D2和Ascend Mate两款手机.

华为表示,Ascend D2采用每英寸443个像素点的高清显示屏,而目前三星和苹果最高级手机的屏幕分辨率为近每英寸300个像素点.

Ascend Mate手机屏幕尺寸达6.1英寸,据华为称,此为目前全球屏幕最大的智能手机.三星目前屏幕最大的手机是Galaxy Note II,屏幕大小为5.5英寸.

华为消费电子业务主管余承东表示,公司希望最新推出的手机能成为必须同时携带平板电脑,笔记本电脑,智能手机和照相机等设备人群的替代选择.

"我们的想法是,能否只带一样东西,却拥有所有功能,"余承东说道.

华为计划1月开始在中国发售Ascend D2,2月发售Ascend Mate.全球其它地区随后发售.