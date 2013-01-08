手机产业: 华为发布巨屏高清智能手机,挑战三星和苹果

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透纽约1月7日 - 中国华为技术有限公司 周一发布两款屏幕更大更清晰的智能手机,挑战三星电子 和苹果 等竞争对手.
正在国外扩大品牌影响力的华为在拉斯维加斯消费电子展(CES)前夕发布Ascend D2和Ascend Mate两款手机.
华为表示,Ascend D2采用每英寸443个像素点的高清显示屏,而目前三星和苹果最高级手机的屏幕分辨率为近每英寸300个像素点.
Ascend Mate手机屏幕尺寸达6.1英寸,据华为称,此为目前全球屏幕最大的智能手机.三星目前屏幕最大的手机是Galaxy Note II,屏幕大小为5.5英寸.
华为消费电子业务主管余承东表示,公司希望最新推出的手机能成为必须同时携带平板电脑,笔记本电脑,智能手机和照相机等设备人群的替代选择.
"我们的想法是,能否只带一样东西,却拥有所有功能,"余承东说道.
华为计划1月开始在中国发售Ascend D2,2月发售Ascend Mate.全球其它地区随后发售.
华为还希望能在欧洲发售这两款手机,并表示,正在与美国电信运营商洽谈在美售机事宜.华为未公布新款手机的售价.(完) (编译 白云; 审校 程琳)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选