《台湾报摘》--工商时报1月8日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 头版头条:
--国泰人寿昨日斥资14.94亿港元(约新台币55.9亿元),取得香港上市公司远东宏信 2.59亿股股权,合计国寿已持有远东宏信2.96亿股、约9%股权,国泰金控发言人李伟正指出,未来不排除强化与远东宏信"各种合作的空间".
* 其他:
--台湾前副总统萧万长表示,亚洲过去以汇率竞相贬值刺激出口,已经没有办法因应全球经济快速变化的环境,对亚洲经济反而有害.他强调,台湾是亚洲的枢纽,应质变发展成亚太加值服务中心,提供亚洲领航全球的经济发展动能.
--兆丰金 公告去年全年获利215.12亿台币,较前一年成长逾两成,每股税后盈余(EPS)为1.88台币,其中旗下获利主干兆丰银税前获利225.76亿台币,更较前一年成长28.6%,并创下成立以来获利新高水准.
--日盛金控 大中华扩张模式现雏形,日盛金董事长黄锦瑭指出,日盛金布局大陆,将以大陆租赁公司先行,同时递件申请香港分行,再搭配设立村镇银行计画,三管齐下,进军两岸三地市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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