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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报1月8日

* 头版头条:

--国泰人寿昨日斥资14.94亿港元(约新台币55.9亿元),取得香港上市公司远东宏信 2.59亿股股权,合计国寿已持有远东宏信2.96亿股、约9%股权,国泰金控发言人李伟正指出,未来不排除强化与远东宏信"各种合作的空间".

* 其他:

--台湾前副总统萧万长表示,亚洲过去以汇率竞相贬值刺激出口,已经没有办法因应全球经济快速变化的环境,对亚洲经济反而有害.他强调,台湾是亚洲的枢纽,应质变发展成亚太加值服务中心,提供亚洲领航全球的经济发展动能.

--兆丰金 公告去年全年获利215.12亿台币,较前一年成长逾两成,每股税后盈余(EPS)为1.88台币,其中旗下获利主干兆丰银税前获利225.76亿台币,更较前一年成长28.6%,并创下成立以来获利新高水准.

--日盛金控 大中华扩张模式现雏形,日盛金董事长黄锦瑭指出,日盛金布局大陆,将以大陆租赁公司先行,同时递件申请香港分行,再搭配设立村镇银行计画,三管齐下,进军两岸三地市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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