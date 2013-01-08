《台湾报摘》--工商时报1月8日

--国泰人寿昨日斥资14.94亿港元(约新台币55.9亿元),取得香港上市公司远东宏信 2.59亿股股权,合计国寿已持有远东宏信2.96亿股、约9%股权,国泰金控发言人李伟正指出,未来不排除强化与远东宏信"各种合作的空间".

--台湾前副总统萧万长表示,亚洲过去以汇率竞相贬值刺激出口,已经没有办法因应全球经济快速变化的环境,对亚洲经济反而有害.他强调,台湾是亚洲的枢纽,应质变发展成亚太加值服务中心,提供亚洲领航全球的经济发展动能.