《台湾报摘》--经济日报1月8日

* 头版头条:

--夏普 社长奥田隆司表示,夏普本业营运好转,已透过寄送书信给鸿海 董事长郭台铭,希望能及早促成"鸿夏恋",并希望能在适当时机进行双方首脑会谈,外界推测,夏普高层主动喊话,加上近期日圆汇率大贬,都有助"鸿夏恋"增温.

* 其他:

--德意志、麦格理等外资预言苹果 大砍本季iPhone 5订单,仅iPad mini相对有撑,为iPhone供应链添隐忧,德意志认为,苹果零组件供应商本季恐面临"大规模风险",估本季iPhone 5出货将季减逾三成,麦格理更预期iPhone 5本季出货恐季减45%,是目前最悲观的看法.

--行政院昨日通过"活化资产永续财政方案行动计画",选定空军总部、华光社区、台北学苑为国有土地活化的3大指标性案件,全力加速推动,带动经济动能.财政部初估,整体开发效益逾千亿台币.

--中国人寿 参股19.9%的大陆建信人寿成长快速,日前获准筹设四川与湖北分公司,去年总保费也超标147%,全年税后纯益年增50%,为建信未来上市后贡献中寿隐含价值(EV)或处分利益添加动能.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.