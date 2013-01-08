《中国重要政经日程》--1月8日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
============================近日重要政经日程=======================
1/9(三)
*--金融法律实务第二期论坛在北京举行.
1/12(六)
--第十七届中国资本市场论坛在北京举行.
1/12(六)
--第二届中国创投家大会在上海举行,至13日.
1/16(二)
--博鳌亚洲论坛2013年中小企业发展论坛在海南博鳌举行,至19日.
1/18(五)
*--首届中国电子商务年会将在上海举行.
2/27(三)
--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.
5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 赵红梅; 审校 沈燕)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选