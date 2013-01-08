《中国报摘》--其他报纸重要消息1月8日

--期货公司资管业务已进入开户环节,部分期货公司已将资管产品的客户合同备案材料上报至中国期货保证金监控中心,目前尚在等待正式回复.随着期货资管产品正式交易的日益临近,多家期货公司的首批资管产品也将正式对外亮相.