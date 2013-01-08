《中国报摘》--其他报纸重要消息1月8日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**上海证券报**
--继深市中集B成功实现B股转H股之后,沪市B股公司也跃跃欲试,包括上柴股份 在内的多家沪市B股公司正积极筹划解决B股出路事宜.分析人士指出,鉴于沪深B股市场有所不同,沪市B股公司相关方可能尝试包括回购模式等创新手段.
--中国华融2012年全年拨备前利润总额达120亿元人民币,同比增长140%,华融并计划今年发行金融债;此外东方资产2012年净利润突破60亿元,同比增长100%.
--期货公司资管业务已进入开户环节,部分期货公司已将资管产品的客户合同备案材料上报至中国期货保证金监控中心,目前尚在等待正式回复.随着期货资管产品正式交易的日益临近,多家期货公司的首批资管产品也将正式对外亮相.
--根据湖北省政府网站信息显示,东风集团 与德国格特拉克公司合资,将在武汉开发区生产汽车关键零部件--双离合自动变速箱(DCT),该项目总投资60亿元,年产值超120亿元. **证券时报**
--商务部数据显示,2012年中国家电下乡产品实现销售额2,145.2亿元,同比增长18.8%.(完) (整理 边竞; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选