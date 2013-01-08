谷歌董事长施密特一行抵达朝鲜开始访问

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月7日 - 前美国新墨西哥州州长理查森（Bill Richardson）和谷歌 董事长施密特（Eric Schmidt）周一开始了他们的朝鲜(北韩)之行，寻求让被朝方拘押的一位美国公民获释是他们此行的目的之一。

就在上个月，朝鲜刚刚进行了远程火箭试射，而且据卫星图像显示，朝鲜核试验设施的相关工作仍在继续，这可能是在为其进行第三次核爆炸试验做准备。

朝鲜官方电视台的电视画面显示，理查森和施密特于周一晚间抵达平壤机场。

“我们将去问问关于那位被拘押的美国公民的情况，这属于一次私人性质的人道主义访问，”理查森说。

理查森一行寻求释放的是一位名叫Kenneth Bae的韩裔美国籍导游，他在去年被朝鲜拘留。

据韩国媒体报导，访问团成员还包括施密特的女儿和谷歌高管科恩（Jared Cohen），他们是在北京首都机场乘坐航班飞抵平壤的。

理查森和施密特的朝鲜之行因时机的敏感性遭到美国政府的批评。朝鲜同美国没有建立外交关系，与韩国实际上仍处于战争状态。

美国国务院发言人纽兰在华盛顿称：“我们依然觉得他们的访问有些欠妥。”(完)