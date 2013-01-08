谷歌董事长施密特一行抵达朝鲜开始访问

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月7日 - 前美国新墨西哥州州长理查森（Bill Richardson）和谷歌 董事长施密特（Eric Schmidt）周一开始了他们的朝鲜(北韩)之行，寻求让被朝方拘押的一位美国公民获释是他们此行的目的之一。
就在上个月，朝鲜刚刚进行了远程火箭试射，而且据卫星图像显示，朝鲜核试验设施的相关工作仍在继续，这可能是在为其进行第三次核爆炸试验做准备。
朝鲜官方电视台的电视画面显示，理查森和施密特于周一晚间抵达平壤机场。
“我们将去问问关于那位被拘押的美国公民的情况，这属于一次私人性质的人道主义访问，”理查森说。
理查森一行寻求释放的是一位名叫Kenneth Bae的韩裔美国籍导游，他在去年被朝鲜拘留。
据韩国媒体报导，访问团成员还包括施密特的女儿和谷歌高管科恩（Jared Cohen），他们是在北京首都机场乘坐航班飞抵平壤的。
理查森和施密特的朝鲜之行因时机的敏感性遭到美国政府的批评。朝鲜同美国没有建立外交关系，与韩国实际上仍处于战争状态。
美国国务院发言人纽兰在华盛顿称：“我们依然觉得他们的访问有些欠妥。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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