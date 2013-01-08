伊朗欢迎阿萨德的叙利亚和平计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜1月7日 - 伊朗媒体周一报道称，伊朗欢迎叙利亚总统阿萨德的电视讲话，称他拒绝暴力，并提供了一个结束叙利亚冲突的“全面政治进程”。

阿萨德周日的讲话被视为开启了新的和平计划，但阿萨德没有让步，并淡化了与叙利亚反对派组织进行整治协商的前景。

自叙利亚危机爆发以来，伊朗坚决支持阿萨德，视其为反对以色列轴心的重要人物。伊朗将很多叙利亚反对派组织视为受西方和阿拉伯国家支持的“恐怖分子”。

伊朗外长萨利希(Ali Akbar Salehi)在伊斯兰共和国通讯社(IRNA)发表的一份声明中称：“该计划拒绝暴力、恐怖主义和任何外国对叙利亚的干涉，通过一个全面的政治进程，勾画出叙利亚的未来……”

萨利希敦促世界和地区各国通过“叙利亚解决方案”支持结束这场危机的努力。

伊朗希望其提出的关于结束叙利亚危机的六点计划获得国际社会支持。计划呼吁叙利亚立即结束暴力，并希望相关各方就组成一个过渡政府进行协商谈判，但没有呼吁阿萨德下台。(完)