台湾央行: 开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月8日 - 台湾央行周二表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为61.6亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行3,129.4亿台币存单.
拆款中心资料 显示,周一超额准备为负63亿台币;累计超额准备为负485亿台币,加计前期1%的超额准备为994亿台币.(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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