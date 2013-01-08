中国经济:"十二五"末国际服务外包业将占服务贸易出口额近三成--商务部

路透北京1月8日 - 在中国大力发展服务业之际,商务部、国家发展和改革委员会近日发布纲要称,"十二五"(2011-2015年)末,中国国际服务外包业规模将达850亿美元,占服务贸易出口额比重达28%.

根据两部委发布的《中国国际服务外包产业发展规划纲要(2011-2015)》,"十二五"期间,中国国际服务外包产业承接离岸外包业务执行额年均增幅将保持40%左右,将形成若干家数万人规模的大型综合服务供应商,在境内外上市的国际服务外包企业达80家以上.

这是中国第一部专门面向服务外包产业的发展规划.国际服务外包业是指机构将原本由内部完成的非核心业务剥离出来外包给外部专业服务提供商,并能借助信息技术和现代通信手段进行交付的经济活动.

商务部网站新闻稿称,大力发展服务外包对转变经济发展方式,提升城市能级,缓解就业压力,倡导低碳绿色发展理念具有重大意义.有机构预测,中国约占2011年全球离岸外包市场的23.2%,已成为仅次于印度的全球第二大服务外包接包国.

2011年,中国承接国际(离岸)服务外包执行金额达238.3亿美元,同比增长65%;商务部预测,2012年承接国际服务外包执行金额将达到330亿美元,同比将超过40%.

规划还强调,"十二五"期间力争在文化创意、商务、物流等领域国际服务外包业务实现较大突破,积极培育新兴领域,到"十二五"末,初步形成较为完整的医药研发国际服务外包产业链,离岸业务力争达到30亿美元.

同时,重点发展电信业务咨询、系统开发和管理等国际服务外包领域."十二五"期间,力争实现年均增长50%以上;还将鼓励金融机构创新符合国际服务外包产业特点的金融产品,拓宽抵押担保物范围.