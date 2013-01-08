中国证券: 沪市公司跃跃欲试B股转H股,上柴股份有望拔得头筹--报载

路透上海1月8日 - 继中国深市中集集团<000039. SZ>成功实现B股转H股之后,沪市B股公司也跃跃欲试.据上海证券报报导,包括上柴股份在内的多家沪市B股公司正积极筹划解决B股出路事宜.分析人士指出,鉴于沪深B股市场有所不同,沪市B股公司相关方可能尝试包括回购模式等创新手段.

上柴股份 及上柴B 昨起双双停牌引起市场猜测是否也在筹划B股改革事宜.据接近该公司的人士透露,上柴股份半年前刚实施了非公开发行,目前应无其他大动作,借政策东风而着手解决其B股问题是题中应有之义.但具体方案尚未敲定中.这标志着沪市B股市场改革的号角已悄然吹响.

业内人士推测上柴股份有望拔得头筹,原因是：其一身为国企的上柴股份，公司治理架构相对完善，主营业务突出;其二,公司数年前纳入上汽集团麾下后,企业前景更为明朗;其三,公司近年来注重现金流管理，以其2012年前3季度的货币资金量计算估计公司全年有近20亿元人民币现金在手;其四,公司总股本约8.69亿股,其中流通的B股约3.47亿股,盘子不大.

中集集团成功实现B股转H股后,深市的万科、丽珠集团纷纷停牌筹划B股转H股事宜.但沪市方面,数十家A、B股兼而有之的上市公司一直未见动作,其一大原因恐怕是沪市B股以美元结算所带来的客观复杂性,而深市B股则以港元结算,其采取B转H股模式操作性更强些.

由此分析,上柴股份此次停牌筹划实施B股改革,不排除采用直接回购之模式.如能成行,其B股股东期盼已久的股票价值回归问题将得以解决,而A股股东可以在公司股本相对收缩而每股收益提升中获得股票价格溢升,由此形成一种兼顾各方利益的共赢格局.

香港一家在积极备战B转H业务的中资券商负责人表示,沪市的B股转板H股从技术上来说是完全可以走得通,但需要在交易所的配合下先开发一套交易系统.因为B股从上海证券交易所摘牌后,B股投资者无法再通过交易所系统下单出售股票,负责B转H业务的券商需要在上海证券交易所、中登公司的配合下开发一套外围系统,让在内地各大券商开户的B股投资者可以通过这个外围系统,将下单指令传达至香港的券商.

对于市场所担心的沪B转H的币种转换问题,该负责人称,B股转成H股后可以完全不受原币种影响,可像一般的港股一样以港元计价、交易，投资者只需在抛售股票结算时将港元换算成美元即可.

同时,深市的丽珠集团 与丽珠B 昨日也双双停牌筹划重大事项.据上证报报导,丽珠此番停牌就是筹划B转H股事宜.公司董秘李如才亦不置可否.但了解内情的珠海金融界资深人士则表示,丽珠B转H一事已"基本确认"

据汤森路透旗下IFR报导,在深圳A股和B股均上市的地产商中国万科 ,正在研究将B股股份转到香港市场上市的可能性.中信证券 负责安排是次交易.

中集集团 11月中旬公布B股转H股方案,但未新募资本.该公司H股于12月19日在香港联交所正式上市.