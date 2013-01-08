港报社评: 通胀趋升隐忧,楼市价量背驰--信报1月8日

财政司司长曾俊华昨天出席一个论坛,谈及本港经济展望,既强调须防资产价格膨胀泡沫,亦提出要警惕通胀恶化风险.由于热钱流港趋势未变,加上内地通胀有显着回升迹象,使本港“输入型”通胀压力有攀升之忧.

财政司司长昨天对香港经济的发展评估,包括通胀上行隐忧和楼市在低息或提前逆转的风险下,物业市场之前脱离实体经济表现而大幅飙升所形成的泡沫,确实是香港经济稳定发展的风险来源,前者的破坏性主要在于社会民生；后者则在物业市场运行秩序.

目前,贫富悬殊引起的社会矛盾日益突出,在选举政治下,争取增加初始分配、要求通过转移支付来改善弱势社群的处境,诉求之声嘹亮.另外,从土地注册处最新资料可见,12月住宅楼宇买卖合约不足3,300份,环比下跌50%,同比亦跌23%.不过,楼价依然屹立不坠,过去一个月,更形成“成交萎缩、价格向上”的格局.这种成交量与价格背道而驰的结构,令未来物业市场发展的稳定性更难预测,风险同样具有很大的破坏性.

可以说,通胀上升,"逆分配"效果令贫富不均矛盾更形尖锐,在一片加风下,低收入家庭百上加斤,因而向贫困家庭施以援手的政策优先性更应该在满足“置业需求”之上.照目前形势看,通胀加剧港元贬值和当前地产物业“成交萎缩、价格向上”的脆弱市场结构,已为当前香港社会经济的稳定发展不断注入风险. (A02)