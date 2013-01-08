中港个股: 去年第四季中央汇金增持工商银行逾2亿股

路透上海1月8日 - 全球市值最大的银行--中国工商银行 周二公告显示,其第一大股东中央汇金投资公司在去年第四季增持2.075亿股,按此估算,中央汇金投入约8亿元人民币资金用于增持工行股票.

截止去年底,中央汇金投资公司持有工商银行1,239.6521亿股,占比达35.46%.在去年9月底,汇金公司持股量在1,237.5772亿股.

汇金公司去年10月10日宣布,将自主增持工商银行等四大国有银行股票,以提振A股市场.10月10日当日汇金买入约473.35万股工行A股,并拟在这次增持后六个月内,继续在二级市场买入工行股份.