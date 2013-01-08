中港个股: 去年第四季中央汇金增持工商银行逾2亿股

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月8日 - 全球市值最大的银行--中国工商银行 周二公告显示,其第一大股东中央汇金投资公司在去年第四季增持2.075亿股,按此估算,中央汇金投入约8亿元人民币资金用于增持工行股票.
截止去年底,中央汇金投资公司持有工商银行1,239.6521亿股,占比达35.46%.在去年9月底,汇金公司持股量在1,237.5772亿股.
汇金公司去年10月10日宣布,将自主增持工商银行等四大国有银行股票,以提振A股市场.10月10日当日汇金买入约473.35万股工行A股,并拟在这次增持后六个月内,继续在二级市场买入工行股份.
工商银行A股周一收报4.23元,过去三个月累计上涨12.8%.(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选