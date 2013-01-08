重发-港报社评: 分间楼宇单位难取缔,关键保安全--文汇报1月8日

立法会房屋事务委员会昨日商讨政府长远如何解决分间楼宇单位问题,运输及房屋局副局长邱诚武指出,社会有意见认为分间楼宇单位有存在价值,政府会优先处理有安全问题的分间楼宇单位,但不会全面取缔.邱诚武的意见招致一些议员的批评.事实上,取缔分间楼宇单位,说易行难.因为分间楼宇单位仍是不少基层市民节省租金的住屋选择,短期内难以全面取缔.长远而言,政府应加快公屋供应进度,满足基层市民对廉租房屋的需求. 估计本港现时约有28万户家庭居于分间楼宇单位中.在基层市民的需求支持下,分间楼宇单位在未来一段时期仍会存在,短期内难以一刀切全面取缔.由于分间楼宇单位涉及复杂的楼宇安全改建程式,确保分间楼宇单位符合防火和结构等改建要求,是保障市民安全的关键.现时本港分间楼宇单位多设于楼龄30年以上的私人楼宇中,部分楼宇日久失修,分间楼宇单位业主擅自改变楼宇用途,未有向屋宇署申请,跟从指引处理分间楼宇单位设施.违例改建分间楼宇单位违反大厦公契要求,亦不符合法例及相关工作守则. 政府应加强监管现有分间楼宇单位情况,将安全要求规范化,要求业主严格遵守消防装置及设备守则,同时应加强巡查和执法,突击检查分间楼宇单位安全隐患,防患未然.此外,政府亦应承担提供短期住屋的角色,在分间楼宇单位以外,可提供更多符合防火和楼宇安全规范的过渡性房屋,供市民申请居住. 长远而言,政府应透过增加公屋供应,逐步取缔居住条件欠佳的分间楼宇单位.加快兴建公屋协助基层市民改善生活,已是社会共识.现时公屋建屋目标为年建1.5万个,政府加快公屋兴建进度,可早日缓解分间楼宇单位需求. (A04)