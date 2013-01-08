港报财经评论: 资金市破位追涨要靠谱--经济日报1月8日

资金市破位追涨要靠谱/ 林瑞芬

港股昨略为整固,收报23,329,微跌1点,大市成交额812亿港元.蓝筹中的港资地产股表现醒神,长实 、九仓 及新地 齐创52周新高.资金市持续,轮流炒,捕捉中国内地经济回暖搭顺风车.对基金经理来讲,2013年开局四日,港股仍无大调之象,恐怕现阶段”怕错过多过怕买贵”,焗买货压仓.技术上,恒指约24,500才是较大阻力位,农历年前,顺势无意外的话,反覆可望挑战至此才展开较深调整,目前似乎是”小回大涨”格局,国指及恒指似在营造旗形,恒指关键支持位近22,500守稳将无大碍.资金面宽,股仔生猛,去年底肯出手都有斩获,如去年11月23日推介的中国光纤,不足两个月已抵1.6港元目标赚25%.2013年甫开,跟建议追吉利汽车,也抵近短线目标4.25港元,不足一周赚9%.信义玻璃 更逾10%.不是刻意展示短炒成绩,而是希望让股民了解资金市的推动形势.

当然,炒势可以随时扭转,幸投资版记者自去年11月开始,已在网站实时跟进每日市况,敬请捧场.资金市的把握,讲求灵活应变,尤其技术破位就要追货,短线或有失误,最紧要是严守止蚀.资金市推动,升势快到你不信,如上年尾交代了2013年五大蓝筹精选的港交所,开步即见突破下降轨132港元,直冲昨高见146.4港元,差不多抵150港元中期阻力,如大市交投续如现在畅旺,恐怕继后在突破完150港元挑战160港元或以上,上周突破追涨尤其认股证更和味.过去已成往事,新近观察到准备破下降轨的可能是京信通信,见图显示已相当贴近降轨,顺势一抽突破3.3港元,不排除有段加速短线升浪试3.8-4港元,止蚀位在3.15港元,昨收报3.3港元.配合基本面的分析,该股今年将否极泰来,原因在2012年已录得亏损,将大多数重组开支在2012年下半年入帐,今年有能力重新起步,其无线优化业务料得益于中国内地3G用户数量的加快增长、电信商竞争下推更多优惠鼓励数据使用.

中线将得益于4G的可能早于预期起步及城镇化,中线转折点取决于4G的发展速度对基站的刺激,这点目前来讲,尚要待明朗化.天能动力 突破头肩底,以长期处上升轨论,短线挑战高位5.5港元恐怕无难度,昨收5.25港元.中线沿基本面分析也有前途,事关中国内地铅酸电池业经淘汰之后,已见强者愈强,天能与超威 领导市场,其他外来者再入门槛已高.去年12月以来,券商最牛目标看7.39港元,最低目标也看6.5港元.按彭博综合预测,如到价6.5港元,2013年度预测PE也不过是7倍.(B05)

...................................................................

外汇资产跌,降准惹憧憬 /余少文

国企指数连续三日受制12,000点,突破欠催化剂,重磅内银股又处于回气阶段,但人民银行去年11月外汇资产减少逾100亿元人民币,若然12月外汇资产继续下跌,再加上2月农历年因素,不排除央行会降准.中国内地股市靠稳,国企指数今日曾高见11,996点,全日升35点或0.3%,收11,973点,成交额降至142亿港元,74%主板H股随大市走高,升幅最劲都是一些三、四线或业绩欠佳的股份,如长城科技 、广州药业 、东北电气 、成都普天电缆 等,升幅由6.7%-13%不等.而红筹指数跌7点,收4,736点,成交额74亿港元,内房股依然是最硬净红筹,中国海外 、保利置业 、越秀地产 和华润置地 合共为红指贡献逾20点,否则红指跌幅更大.

然而,国指由11月中的10,190点升至昨日高位11,996点,不足两个月上升逾1,800点,加上市场消息开始满天飞,大市在1月调整并不出奇.只是近日听到不少股民在高位沽货套利,在相反理论下,不排除大市在现水平只是稍作整固,短期已经可以升破12,000点.即使国指近日受制12,000点,又先后出现”十字星”、”吊颈”等利淡形态,近日走势在营造旗形整固,一旦消化沽压,国指仍有机会上冲.早前已指出,A股在1月面对大量解禁股,走势或会反覆,但只要国指以及恒生指数横行整固,则大市仍有炒作空间,短线可留意相对落后的中资股,如中国粮油 、中国食品 、茂业国际 、安德利果汁 、新华文轩 等,股价近日刚升越250天平均线或逼近阻力位.

A股能否转强,是国指能否突破的关键因素,若然中国短期能再松流动性,利好A股之余,中资股会更好.而人民银行近日公布数据透露,截至11月底止外汇资产较10月减少104亿元人民币,是去年以月度计算的第三次下跌,但跌幅较同期金融机构新增外汇占款下跌736亿元人民币为少,也是去年第二次齐降,似乎反映资金继续外流之余,也有资金从其他途径流入中国内地,故出现央行外汇资产降幅远低于金融机构外资占款降幅.过去曾指出,若然外汇占款和外汇资产齐跌,央行会下调存款准备金率,但央行近日并未有动作.另一可能性或是外汇资产要连续两个月下跌,才触发央行降准.(B06)