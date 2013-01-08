《中国2013年经济指标各方预测值一览》--1月8日

路透上海1月8日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2012年11月/2012年全年 国内生产 -- *7.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月 7.4%/-- 总值(GDP) 8-8.5%/交行金融研究中心/12月 (7.4%为2012年三季度 数据) 8.4%/世界银行/12月 8%左右/国家信息中心/12月 7.5%/美银美林/12月 7.5%/巴克莱资本/12月 8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 8.2%/中国社科院/12月 7.7%/野村首席中国经济学家张智威/12月 8%/苏格兰皇家银行/11月 8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月 9.3%/人民大学/11月 8.5%/经合组织(OECD)/11月 8%/摩根大通/11月 居民消费 -- *3.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月 2.0%/-- 价格指数(CPI) 3.5%左右/交行金融研究中心/12月 3%左右/国家信息中心/12月 4%/巴克莱资本/12月 3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 3%/中国社科院/12月 4.1%/人民大学/11月 2.7%/中金/11月 工业生产者出厂 -- -- -2.2%/-- 价格指数(PPI) 广义货币 -- 16.5%/人民大学/11月 13.9%/-- 供应量(M2) 新增人民币贷款 -- 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 5,229亿元/-- 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- 2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月 196.3亿美元/-- 社会消费品 -- 14.6%/国家信息中心/12年12月 14.9%/-- 零售总额 固定资产投资 -- 22%/国家信息中心/12年12月 20.7%/-- (不含农户) 21.5%/摩根大通/11月 (20.7%为2012年1-11月数 据) 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)