澳新汇市: 澳元上涨,未受澳洲贸易逆差扩大影响

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
澳元阻力位在上周的高位1.0527美元,支撑位在1.0450.
新西兰兑美元 守住隔夜升势,最新报约0.8370,周一当地尾盘报0.8300.市场人士表示,中长期投资大户对新西兰资产的买兴提振新西兰元.
美元全面遭到抛售也提振澳元和新西兰元.
澳元和新西兰元兑日圆脱离四年高位,因投资者缩减多头部位.澳元和新西兰元兑日圆在短短两个月便升值近10%,因外界臆测日本央行即将采取积极货币宽松举措以拉抬其疲弱经济.
澳元/日圆 小跌0.3%至91.85日圆,先前触及2008年9月以来最高水准92.83日圆.新西兰元兑日圆 则从73.54跌至73.28日圆.(完)
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波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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