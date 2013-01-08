澳新汇市: 澳元上涨,未受澳洲贸易逆差扩大影响

澳元阻力位在上周的高位1.0527美元,支撑位在1.0450.

新西兰兑美元 守住隔夜升势,最新报约0.8370,周一当地尾盘报0.8300.市场人士表示,中长期投资大户对新西兰资产的买兴提振新西兰元.

美元全面遭到抛售也提振澳元和新西兰元.

澳元和新西兰元兑日圆脱离四年高位,因投资者缩减多头部位.澳元和新西兰元兑日圆在短短两个月便升值近10%,因外界臆测日本央行即将采取积极货币宽松举措以拉抬其疲弱经济.

澳元/日圆 小跌0.3%至91.85日圆,先前触及2008年9月以来最高水准92.83日圆.新西兰元兑日圆 则从73.54跌至73.28日圆.(完)

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