港报财经评论: 价值选股严冬已过--信报1月8日

价值选股严冬已过/ 习广思

踏入新一年,外围股债市场相对平静,相反大量资金继续流入亚洲资产.去年今日,欧洲推出LTRO后,资金追买新兴股票,大部分投资者面对”无股之灾”,但资金追买股票的同时,对环球经济前景却充满疑问,故买得小心翼翼.最明显是资金狂潮集中高级别企债,发债企业则集中蓝筹企业,因为市场忧虑风险.今时今日,资金浪未完,但资金买股票之外仍买企债,债券市场将延续第三至四季的旺市,中港地产股继续发债,世茂 、新地 、冠君 齐齐加入吸水行列.明年今日,股票会跑赢或是债券继续跑赢?相信今年股市表现将跑赢企债,债市即使不爆煲,也会做回本分,担当提供利息收入的角色,炒作狂潮迟早要结束,关键是”弃债从股”的思维已渐成主流.

昨日港股充分示范何谓”炒股不炒市”.重磅蓝筹争持,中港地产股接力,而中移动 及腾讯 受压,恒指全日好淡争持,是升穿23,300点后第三日整固,收报23,329点,下跌1点.大市成交812亿港元,沽空比率7.8%.然而,全日有900只股票上升,资金追逐落后板块,航运、药业、濠赌、地产、内房、工业股均见成交配合升势.全日52只股份升幅逾10%,资金追落后集中中小型工业股、家电股等,颇有禾雀乱飞感觉.继李宁 、思捷 及龙工 率先公布盈警后,预期盈警公司愈来愈多.

昨日亿和 、摩比 及瑞房 续发盈警,市场反应不一.瑞房公告仅寥寥数字,提及年度溢利明显下调,但股价跌幅很快收窄.亿和公告提及营运成本上升,又受到加强汽车零部件制造业务投入前期费用拖累,预计全年盈利大跌.两者盈警早是意料之内,但股价反应迥异,亿和股价暴挫反映坏消息造就股价大调整.收市后,中国玻璃 亦发盈警,相信1-2月盈喜盈警消息将主导股价大升大跌,投资者可趁调整时选择性吸纳.虎落平阳,多数被踩多两脚,但腾龙起飞时,却可被捧上云霄.说穿了,世道人心都是跟红顶白.

传媒喜欢留意星级投资者,其表现回报成为话题,但回报数字其实就像股价升跌,理解背后理由才是最重要.去年”股神变明灯”,多位星级基金回报大幅跑输恒指,更甚者是基金年中踩中民企地雷,以致回报雪上加霜,星的光环消失.见报最多的基金经理,当然离不开”欧洲股神”、”女股神”、”金手指”这些人物,但无论是波顿、刘央或谢清海主理的基金,在年底的12月都大幅上升,主要是持有许多的落后残股都作出大反弹,基金才终于一洗颓气.(B03)

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美元本月表现关键/ 苏子

联储局公布最新的议息纪录显示,市场未来将失去利用启动新一轮QE措施来炒高资产价格的藉口,而且更令市场联想到美国的超低息政策可能提前结束,并开始猜测美国何时进入加息周期,结果令美元显着造好,美汇指数成功突破80心理关口及100天SMA的80.20关键阻力,破位后最高曾见80.87水平.上述高位刚好是200天SMA阻力,但认为,联储局停止推出新一轮QE措施,并不代表美国就可以很快便进入加息周期,预料利率仍会保持在偏低水平一段时间.因此,当市场稍后完全消化了联储局的议息纪录,而美汇指数仍未见顺利突破200天SMA阻力,预料近日美元的升势将告一段落,美汇指数可望返回10天SMA支持以下波动.

美汇指数在踏入新一年首周虽然可以造好,但若然本周收市时却未见继续上升,反而出现显着低收的情况,那便要小心美汇指数于本月余下时间的表现,将不会好得到哪里去,出现虎头蛇尾的机会大幅提高.由于本月的走势被市场视作1月效应,因此,若美汇指数本月若低收,预料市场届时将很大机会看淡今年美元的表现.市场对美元的看淡情绪若持续扩大,估计今年首季美元的走势很大机会以反覆下试低位为主,稍后美汇指数若成功跌破10天SMA收市,将是一个甚为利淡的警号.黄金兑美元于上周五曾借助联储局的负面议息纪录而出现屠杀好仓的情况,上周五黄金兑美元跌破上月21日的1,635.20低位后,虽然在止蚀沽盘推波助澜下迅即跌至1,625.70低位,但却很快便止跌回升,到收市时更升回1,655水平以上,并使到日线图呈现利好后市的锤头形态.

黄金兑美元于上周四及五急挫后可以成功止跌回升,反映其市底仍十分强劲,不少资金也在采取趁低吸纳的策略.稍后黄金兑美元若因为美元转弱而成功突破20天SMA阻力,预料有力进一步突破上周三的1,694.85高位,从而考验1,700心理关口及50天SMA阻力.(B10)