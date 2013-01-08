更新版 1-中国公开市场: 资金需求集中期渡过逆回购缩量,单日现净回笼

(新增更多细节)

路透北京1月8日 - 中国央行周二公开市场逆回购操作量缩至380亿元人民币,致单日净回笼规模320亿元.在市场平稳渡过例行存款准备金清算补缴等因素引起的资金需求集中期后,机构对公开市场逆回购依赖性有所降温.

根据央行公告显示,中国人民银行公开市场今日将进行总额380亿元的逆回购操作,其中七天期200亿元,28天期180亿元.上述两个期限的中标利率均较此前持平,分别为3.35%和3.60%.

"我们今天不投逆回购,资金比较宽裕."上海一银行交易员称.

华东一银行交易员亦表示,因近期该行一些投资标的陆续到期,所以考虑到期资金较多,没有参与今日公开市场逆回购投标.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在年末时点突击拉入存款以应对考核,年初机构会有不小规模的准备金补缴.

受元旦假期影响,中国央行于上周六进行了开年来的首次公开市场操作.不过逆回购期限一改原来例行的七天、14天和28天,变为五天期,金额900亿元人民币.据此计算,当周公开市场操作净回笼200亿元.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)