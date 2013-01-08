港报社评: 助民抗通胀,港府要有长短策--经济日报1月8日

财政司司长曾俊华昨展望今年本港经济将较去年好,惟忧通胀升温.今年本港通胀除受外围因素推升外,更因租金与薪金驱动内部通胀,最影响市民贴身的食、住价格,令生活压力大增.港府须早为之计,筹谋针对性措施纾民困. 本港内部通胀压力今年亦超去年,尤其租金与薪金方面.一是楼价商舖价屡攀新高,势推动租金续涨,今年商舖住宅租金恐再升一成或以上,令营商成本与住屋开支大增；二是最低工资将在5月起调高7%至每小时30元,推动基层人力投入较高的食肆、清洁、大厦管理等民生物价上涨. 内外因素夹击下,今年本港通胀很可能高于去年的约4%,而通胀升幅尤劲的项目集中在民生攸关的食与住,普罗市民感受到的通胀压力将更高,港府须推针对性措施助纾民困. 对于食品价格,香港是自由市场,政府不应干预,然而政府亦须有足够的敏感与监察,如近期猪、牛肉价格急飙,市民忧此因港府政策漏洞令市场出现垄断、人为推高价格,港府须加快检讨政策,避免助纣为虐. 要缓抑居住价格升幅,关键是港府要竭力增加土地与住宅供应,如藉开拓新市镇、改变政府闲置土地用途等,缓抑因供应不足而被大幅推高的楼价与租金. 在高通胀下,中产人士承受的生活压力并不下于基层,故港府应有退税、减免税负的措施,助中产抗通胀. 社会上虽有声音指港府不应连年“派糖”,惟在通胀逼人、政府财政又许可下,港府应还富于民,有针对性地缓解基层与中产的生活压力. (A10)