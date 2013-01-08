港报社评: 统计处不应自查造假,复检须由审计署主导--明报1月8日

统计处的调查被指造假,该署发言人表示正调查事件,不过,若造假属实,而统计处管理层并未制止,则不能排除可能存在系统性造假情,这样的话,统计处不应该自己人查自己人,有关复检调查应由审计署负责主导,统计处可以从旁提供技术协助,这样的调查结果,才可以取信于民.此外,领导统计处的财经事务及库务局应该介入此事,务必促使彻底调查,并完善统计处内部监察制度,重建统计工作的声誉和公信力. 连续2日,统计处答覆查询的说法,显然未能消除对其调查公信力的质疑,学者对统计处的失业率数字有怀疑,前线统计员的说法证明学者并非过虑.统计处表示正调查事件,不过,以统计处对工作记录表的执着,而过去10多年,若统计员有作假情事,而管理层并未察觉或纠正,则事态是否反映统计处存在系统性、结构性作假情况,值得关注. 数据是制订政策的基础,若数据偏差,会对社会带来破坏性影响,另外,国际社会亦依赖统计处的数据,分析本港情况,因此事关本港声誉,政府有必要彻查事态. 若由统计处自己人查自己人,会被质疑官官相护,调查结果公信力大减,政府应该借助审计署主导复检调查.基于事态严重,当局应该就其中一次调查的资料,全面复检,以彻底掌握个中情况.另外,领导统计处的财经事务及库务局应该介入此事,促成和确保调查找出真相,完善相关审核制度,借助科技量化统计员的工作,重建统计处的公信力. (A04)