港报社评: 带子自杀不可取,出院安排要检讨--星岛日报1月9日

一位曾经企图烧炭自杀而入院的中年妇人,出院后再度自杀,尤其不幸的是今次连自己10岁儿子的性命也断送.妇人遗书指与丈夫感情破裂失去生存意义.她的遭遇令人同情,但处理手法却绝不值得认同.

不少学者和社工已经说过,子女是独立的生命个体,父母无权结束子女的生命,自杀摧毁日后脱离困境的机会,要子女陪死绝不应该.

本港在2002年4月,曾经在9天内发生4宗成年人带子女自杀的案件,有夫妇欠债全家烧炭,有妇人产后抑郁抱婴跳楼,另有妇人怀疑丈夫包二奶而与2名子女一起烧炭,一共夺去5个无辜的年幼生命.

时任政务司司长的曾荫权,谴责带子女自杀的行为应受唾骂,被部分妇女团体批评缺乏同理心.无论如何,这下"当头棒喝",加上志愿团体发起"生命天使"行动,有相当长时间没再发生这类惨剧.

今次事件,医院批准这位妇人出院,是值得检讨的环节.医生本身认为最好应该留妇人在医院继续观察,不过,如果精神病人没有伤害别人的记录,家人又坚持让病人出院,医生确实面对两难局面.

现时法例授权医生可以强制精神病人住院治疗,不过,如果精神病人没有伤害别人的记录,家人又坚持让病人出院,医生确实面对两难局面.当局可以考虑引进有条件出院的安排,例如要签字者承诺安排病人24小时都有人陪伴看护,或至少留意家居有没有人陪伴照顾,作为出院考虑,以保障病人的安全. (A06)