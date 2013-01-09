港报社评: 施政报告聚集各界共同利益--文汇报1月9日

特首梁振英将于下周公布其任内第一份施政报告,多个民调显示,市民期望政府能够解决民生问题,当局应集中精力为市民做实事.任何阻挠当局施政的政治行动都是与社会利益相违,反对派执意对特首策动弹劾,意图干扰施政报告,悖逆主流民意.
港大民意研究计划早前综合过去一年市民对各项社会问题的看法,显示市民最关心的依然是民生问题,然后依次为经济和政治问题,结果与过去一模一样.特别是本港正处于关键时期,能否抓住十八大提供的巨大空间和机遇,解决各种深层次社会问题,关键在于当局能否有效施政,在于社会能否给予当局足够的支持,将各项政纲落实为政策.
民间组织"齐心行动"昨日趁行政会议开会前将1.5万多个市民签名,55名市民有关的访问影片和30名市民的访问声带送交梁振英,以表达对特首施政的支持,并显示市民对当局集中精力解决民生问题的期望.过去沉默的市民都公开发声,当局在施政报告中更要回应市民的诉求.
在社会各界聚焦施政报告,积极向政府建言献策之时,反对派议员却继续挑动政治争拗,执意在立法会上提出对特首的弹劾.但梁宅僭建是无心之失,事件并不涉及诚信,更与"严重违法或渎职行为"风马牛不相及.反对派提出弹劾不但是滥用机制,更是意图干扰特区政府施政,转移社会对施政报告的聚焦,妨碍各项有利经济民生的政策落实,这种倒香港米的行为损害市民福祉,不得人心.(A04)
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