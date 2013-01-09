港报社评: 分间楼宇单位宜分门别类,取缔按轻重缓急--信报1月9日

短期内一刀切地取缔分间楼宇单位,显然不切实际.况且,少数的分间楼宇单位设于中产阶层屋苑,一些白领喜其位于交通便利之地,所在社区环境不俗,故择居其中.对于这种极小部分的"豪华分间楼宇单位",当不在讨论解决分间楼宇单位问题的范畴. 对付分间楼宇单位宜分门别类,按轻重缓急进行取缔,既可尽快处理妨碍公众安全的部分,也可使当局力所能及地分阶段处置分间楼宇单位住户,令问题不致恶化,有效缓解. 换言之,对于违反大厦公契、不符法例要求,包括消防装置、走火通道存在问题,改变楼宇用途,渠管排污、电线电表胡乱接驳,导致楼宇结构和火警风险增加的分间楼宇单位,必须优先、严格取缔. 监于上述安全隐患,涉及政府多个部门,从巡视到执行法规,往往协调需时,效率低下,政府有必要考虑设置跨部门专责机构,"一条龙"处理分间楼宇单位问题. 此外,统计处的数据显示,本港分间楼宇单位住户数目,竟由2006年至2011年间下降40%,与民间的认知背驰,其对分间楼宇单位所掌握的情况,看来准确度成疑,当局有必要作一次全面清查,了解目前本港分间楼宇单位的真实概况,从而制订加强监管合规格分间楼宇单位、有序取缔违规单位之策,以及努力安置有需要的分间楼宇单位居民,并坐言起行,切实清除香港房屋问题的一大污点. (A02)