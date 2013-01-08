民众广州集会声援《南方周末》

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透广州1月7日 - 《南方周末》众多支持者周一在报社办公楼外举行示威活动，抗议新闻审查，呼吁广东省宣传部长庹震辞职。
《南方周末》是中国持最开放立场的报纸之一。
眼下，中国官方与民间围绕新闻自由的争论升级。此事或许也是对习近平改革承诺的考验。
上周，《南方周末》记者批评官员删改该报呼吁实行宪政的新年献词。
警方允许此次示威活动举行，表明广东政府希望谨慎对待公众对新闻审查的愤怒情绪。
一名非政府组织的工作人员对路透表示：“南方报业是中国相对愿意说真话的媒体，所以我们现在需要为它的勇气挺身而出，支持它。”
“我们希望借此争取中国的新闻自由。今天参加的人数表明有越来越多的中国人有了公民意识。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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