民众广州集会声援《南方周末》

(本文由路透中文网编译提供)

路透广州1月7日 - 《南方周末》众多支持者周一在报社办公楼外举行示威活动，抗议新闻审查，呼吁广东省宣传部长庹震辞职。

《南方周末》是中国持最开放立场的报纸之一。

眼下，中国官方与民间围绕新闻自由的争论升级。此事或许也是对习近平改革承诺的考验。

上周，《南方周末》记者批评官员删改该报呼吁实行宪政的新年献词。

警方允许此次示威活动举行，表明广东政府希望谨慎对待公众对新闻审查的愤怒情绪。

一名非政府组织的工作人员对路透表示：“南方报业是中国相对愿意说真话的媒体，所以我们现在需要为它的勇气挺身而出，支持它。”

“我们希望借此争取中国的新闻自由。今天参加的人数表明有越来越多的中国人有了公民意识。”(完)