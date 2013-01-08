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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 09:34 BJT

****《港报快速浏览》--1月8日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 分间楼宇单位难取缔,关键保安全--文汇报                             
 港报社评: 助民抗通胀,港府要有长短策--经济日报                               
 港报社评: 统计处不应自查造假,复检须由审计署主导--明报                       
 港报社评: 废劳教是完善法治第一步--星岛日报                                  
 港报社评: 通胀趋升隐忧,楼市价量背驰--信报                                   
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 价值选股严冬已过--信报                                        
 港报财经评论: 资金市破位追涨要靠谱--经济日报                                
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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