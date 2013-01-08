国际油市: NYMEX原油期货小涨,关注美国Seaway油管扩建项目

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
0051GMT,美国原油2月合约 升0.07美元,报每桶93.26美元.
布兰特2月原油 周一结算价报111.40美元.
路透技术分析显示,美国原油可能重新测试93.89-94.17美元的阻力区,若突破阻力区,将开启升向95.37美元之路.
另一项路透技术分析显示,布兰特原油只要维持在110.50-112.41美元的区间,将维持中性.
Seaway输油管道扩建工程计划在周五完成.Seaway输油管道扩建可以将库欣周边的美国大陆中部市场的石油运往位于墨西哥湾的炼油中心.
上周的调查显示,石油输出国组织(OPEC)12月原油产量下降,部分是因为沙特(沙乌地)阿拉伯因应需求降低而削减产出.为防止油价续跌,沙特可能还需进一步减产(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪; 审校 张涛)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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