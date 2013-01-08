国际油市: NYMEX原油期货小涨,关注美国Seaway油管扩建项目

0051GMT,美国原油2月合约 升0.07美元,报每桶93.26美元.

布兰特2月原油 周一结算价报111.40美元.

路透技术分析显示,美国原油可能重新测试93.89-94.17美元的阻力区,若突破阻力区,将开启升向95.37美元之路.

另一项路透技术分析显示,布兰特原油只要维持在110.50-112.41美元的区间,将维持中性.

Seaway输油管道扩建工程计划在周五完成.Seaway输油管道扩建可以将库欣周边的美国大陆中部市场的石油运往位于墨西哥湾的炼油中心.

上周的调查显示,石油输出国组织(OPEC)12月原油产量下降,部分是因为沙特(沙乌地)阿拉伯因应需求降低而削减产出.为防止油价续跌,沙特可能还需进一步减产(完)

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