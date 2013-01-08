中国债市:2012年企业债发行7,858亿元,国开证券承销额居首

路透上海1月8日 - 据路透统计数据显示,2012年中国企业债(含集合债券)发行规模达7,858亿元人民币,较上年同期增长125%.其中国开证券以785.54亿元揽获承销额首位.

去年企业债承销额排名第二和第三位的是银河证券和国泰君安证券,承销额分别为569.85亿元和512.71亿元.

2012年企业债发行承销额第四至10位的机构分别是中信建投证券、宏源证券 、国信证券、中信证券 、平安证券、中银国际证券和申银万国证券.

此外,去年第四季度企业债累计发行2,671亿元,承销额前三位依次为国开证券、银河证券和中信建投证券.

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.