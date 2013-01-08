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亚洲 | 2013年 1月 9日 星期三 07:01 BJT

****主要国家经济指标预测--1月9日****

路透1月9日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
 1月9日(三)
 GMT时间      经济指标/活动                                    公布时段          预估值           前值
 0030         澳洲零售销售                                         11月           +0.3%           持平
 0930         英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)                     11月        逆差42.0       逆差45.3
              英国全球商品贸易收支(亿英镑)                         11月        逆差90.5       逆差95.4
 1100         德国工业生产(较前月)                                 11月           +1.0%           2.6%
 1200         美国抵押贷款指数                               1月4日当周              --          650.3
              再融资指数                                                             --        3,528.3
 1315         加拿大房屋开工年率(万户)                             12月           19.50          19.61
 2100         韩国出口物价(较上年同期)                             12月              --          -5.5%
                  进口物价(较上年同期)                             12月              --          -7.6%
 2145         新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度)                     11月         逆差6.2       逆差7.18
                    贸易收支(亿新西兰元)(截止11月底的一                        逆差13.4       逆差13.7
              年)                                                                        
                   进口(亿新西兰元)                                                  42           41.8
                   出口(亿新西兰元)                                                35.6           34.6
 2350         日本外汇储备(亿美元)                                 12月              --         12,708
 2350         日本投资外国债券(亿日圆)                             前周              --      买超4,282
 2350         外资投资日本股票(亿日圆)                             前周              --      买超7,649
 
  附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
    
 1月8日(二)
 GMT时间    经济指标/活动                                     公布时段             现值          预估值
 0001       英国BRC同店零售销售(较上年同期)                       12月            +0.3%              --
 0030       澳洲商品服务贸易收支(亿澳元)                          11月        逆差26.37          逆差23
               进口(较前月)                                                         +2%              --
               出口(较前月)                                                         +1%              --
 0645       瑞士经季节调整失业率                                  12月             3.0%            3.0%
 0700       德国经季节调整出口(较前月)                            11月            -3.4%           -0.5%
            德国经季节调整进口(较前月)                                            -3.7%           +0.4%
            德国经季节调整贸易收支(亿欧元)                        11月          顺差146         顺差150
 0745       法国贸易收支(亿欧元)                                  11月        逆差43.34              --
            法国进口(亿欧元)                                                     408.28              --
            法国出口(亿欧元)                                                     364.94              --
 0900       意大利失业率                                          11月            11.1%           11.2%
 1000       欧元区零售销售(较前月)                                11月            +0.1%           +0.3%
            欧元区零售销售(较上年同期)                                            -2.6%           -2.7%
 1000       欧元区企业景气指数                                    12月           负1.12          负1.10
            欧元区经济景气指数                                                     87.0            86.3
            欧元区工业景气指数                                                   负14.4          负14.4
            欧元区服务业景气指数                                                  负9.8          负10.8
            欧元区消费者信心指数                                                 负26.5          负26.6
            欧元区消费者通胀预期指数                                               23.5              --
 1000       欧元区失业率                                          11月            11.8%           11.8%
 1100       德国工业订单                                          11月            -1.8%           -1.4%
 1230       美国NFIB小型企业信心指数                              12月               88              --
 1245       美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                 1月5日当周            -4.2%              --
 1355       美国Redbook连锁店销售(较上年同期)               1月5日当周            +2.1%              --
 1500       美国IBD消费者信心指数                                  1月             46.5              --
 2000       美国消费者信贷(亿美元)                                11月        增加160.5         增加125
 2145       新西兰建筑许可                                        11月            -5.4%              --
 2300       韩国失业率                                            12月             3.0%              --
 
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 石冠兰/王冠中)
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