主要国家经济指标预测--1月9日****

路透1月9日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲零售销售 11月 +0.3% 持平 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差42.0 逆差45.3 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 11月 逆差90.5 逆差95.4 1100 德国工业生产(较前月) 11月 +1.0% 2.6% 1200 美国抵押贷款指数 1月4日当周 -- 650.3 再融资指数 -- 3,528.3 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 19.50 19.61 2100 韩国出口物价(较上年同期) 12月 -- -5.5% 进口物价(较上年同期) 12月 -- -7.6% 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 11月 逆差6.2 逆差7.18 贸易收支(亿新西兰元)(截止11月底的一 逆差13.4 逆差13.7 年) 进口(亿新西兰元) 42 41.8 出口(亿新西兰元) 35.6 34.6 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,708 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,282 2350 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 -- 买超7,649 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 12月 +0.3% -- 0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差26.37 逆差23 进口(较前月) +2% -- 出口(较前月) +1% -- 0645 瑞士经季节调整失业率 12月 3.0% 3.0% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 -3.4% -0.5% 德国经季节调整进口(较前月) -3.7% +0.4% 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 顺差146 顺差150 0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 逆差43.34 -- 法国进口(亿欧元) 408.28 -- 法国出口(亿欧元) 364.94 -- 0900 意大利失业率 11月 11.1% 11.2% 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 +0.1% +0.3% 欧元区零售销售(较上年同期) -2.6% -2.7% 1000 欧元区企业景气指数 12月 负1.12 负1.10 欧元区经济景气指数 87.0 86.3 欧元区工业景气指数 负14.4 负14.4 欧元区服务业景气指数 负9.8 负10.8 欧元区消费者信心指数 负26.5 负26.6 欧元区消费者通胀预期指数 23.5 -- 1000 欧元区失业率 11月 11.8% 11.8% 1100 德国工业订单 11月 -1.8% -1.4% 1230 美国NFIB小型企业信心指数 12月 88 -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月5日当周 -4.2% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月5日当周 +2.1% -- 1500 美国IBD消费者信心指数 1月 46.5 -- 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加160.5 增加125 2145 新西兰建筑许可 11月 -5.4% -- 2300 韩国失业率 12月 3.0% -- 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 石冠兰/王冠中)