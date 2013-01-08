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市场报道 | 2013年 1月 8日 星期二 10:01 BJT

金属期市: 伦铜上涨,因欧元走强且中国经济前景看好

上海期交所交投最热络的4月期铜合约 上涨0.21%至每吨58,340元人民币(9,400美元).

路透调查显示,中国第四季经济增长年率可能提高至7.8%,从而终止连续七个季度的增长减速趋势.不过经济复苏可能力度较弱,仍需政策扶持.

中国12月出口增幅很可能自三个月低点回升,不过幅度可能依然不大,因为欧美需求疲弱.中国12月进出口贸易数据将在周四发布.

接受路透访问的分析师认为,欧洲央行在周四会议上将维持利率不变.

美元走软,使得以美元计价的大宗商品对持有其他货币的投资者更有吸引力.(完)
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