《全球主要国家债券发行预告》--1月8日-1月15日

路透1月8日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为 GMT时间. 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/8 1630 美国 四周期和52周期国库券 1/8 1800 美国 三年期公债 1/8 0120 日本 三个月期贴现国库券 1/8 0130 日本 10年期公债 1/8 英国 2030年到期票息为4.75%的公债 1/9 1800 美国 10年期公债 1/9 加拿大 五年期债券 1/9 德国 50亿欧元 2018年2月23日到期的五年期Bobl债券 1/10 1800 美国 30年期公债 1/10 0120 日本 三个月期贴现国库券 1/10 0130 日本 30年期公债 1/10 西班牙 票息2.750%、2015年3月到期的Bono债 券 1/10 西班牙 票息4.50%、2018年1月到期的Bono债券 1/10 西班牙 票息5.90%、2026年7月到期的Obligaci one债券 1/10 意大利 BOT短期公债 1/11 0120 日本 六个月期贴现国库券 1/11 意大利 BTP固息债券 1/14 1350 法国 BTF国库券 1/14 1630 美国 13周和26周期国库券 1/15 1630 美国 四周期国库券 1/15 西班牙 12个月和18个月期国库券 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪; 审校 张涛)