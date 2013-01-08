版本:
中国
债券 | 2013年 1月 8日 星期二 10:19 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月8日-1月15日

路透1月8日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为
GMT时间.
    
 日期   时间    国家       规模       发行细节
 1/8    1630    美国                  四周期和52周期国库券
 1/8    1800    美国                  三年期公债
 1/8    0120    日本                  三个月期贴现国库券
 1/8    0130    日本                  10年期公债
 1/8            英国                  2030年到期票息为4.75%的公债
 1/9    1800    美国                  10年期公债
 1/9            加拿大                五年期债券
 1/9            德国       50亿欧元   2018年2月23日到期的五年期Bobl债券
 1/10   1800    美国                  30年期公债
 1/10   0120    日本                  三个月期贴现国库券
 1/10   0130    日本                  30年期公债
 1/10           西班牙                票息2.750%、2015年3月到期的Bono债
                                      券
 1/10           西班牙                票息4.50%、2018年1月到期的Bono债券
 1/10           西班牙                票息5.90%、2026年7月到期的Obligaci
                                      one债券
 1/10           意大利                BOT短期公债
 1/11   0120    日本                  六个月期贴现国库券
 1/11           意大利                BTP固息债券
 1/14   1350    法国                  BTF国库券
 1/14   1630    美国                  13周和26周期国库券
 1/15   1630    美国                  四周期国库券
 1/15           西班牙                12个月和18个月期国库券
 
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐